Serie A | giornata 32 | 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La 32adiA è in arrivo e 11contro11 torna per consigliarvi i 5daal. Un turno che avrà inizio venerdì 28 aprile alle 18:30 con Lecce-Udinese, seguita da Spezia-Monza. Chiusura con Bologna-Juventus, domenica 30 alle 20:45. Tantissimi big match da seguire: le romane si scontreranno contro le milanesi per un posto in Champions. Invece il Napoli potrebbe già festeggiare il titolo in caso di successo con la Salernitana e concomitante non vittoria della Lazio contro l’Inter. Seguono i 5daal. Matteo Pessina: il capitano brianzolo ha il piede caldo e lo si è visto nella sfida contro la Fiorentina, a segno su azione (annullato dal VAR) e dal dischetto. La trasferta ...

Viterbese retrocessa inD dopo l'ultimadiC nel Girone C, insieme all'Andria e niente playout per distanza di punti dal Monterosi . Tutto deciso quindi No, ancora non del tutto. Il caso della Viterbese potrebbe decretare ...Ultime dai campi di allenamento in vista della 32esimadi campionato (Fotogramma) Bologna, KO Sansone In casa rossoblu, oltre ai noti infortunati (...anche nel prossimo turno diA, quando ...Siamo solo all'inizio di unadi weekend: il prossimo appuntamento è in programma il 27 e 28 ... Le categorie scese in pista nel parmense, in unadi sole e in una cornice di pubblico di ...

Serie A, indisponibili e infortunati per la 32^ giornata Sky Sport

Le pagelle e highlights di Atalanta - Roma, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023: Pellegrini è il migliore del match ...Giovedì 27 aprile in campo (ore 20.00) Chieri-Firenze per il Girone A e Casalmaggiore-Pinerolo per il Girone B (ore 20.30 ...