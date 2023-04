Serie A | giornata 32 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La 32adiA è in arrivo e 11contro11 torna per consigliarvi i 5da nonal. Un turno che avrà inizio venerdì 28 aprile alle 18:30 con Lecce-Udinese, seguita da Spezia-Monza. Chiusura con Bologna-Juventus, domenica 30 alle 20:45. Tantissimi big match da seguire: le romane si scontreranno contro le milanesi per un posto in Champions. Invece il Napoli potrebbe già festeggiare il titolo in caso di successo con la Salernitana e concomitante non vittoria della Lazio contro l’Inter. Seguono i 5da nonal. Albin Ekdal: lo svedese è uno degli elementi di spicco per esperienza nello Spezia, abile a spezzare il gioco e far ripartire la manovra della squadra di Leonardo ...

Come ogni anno, il coordinamento di Libera Benevento scende in campo con unadi iniziative per ricordare il loro sacrificio e conservarne la memoria. A partire dalle 9, e per tutta la, ...Le pagelle e highlights di Atalanta - Roma, gara valida per la trentunesimadiA 2022/2023: Pellegrini è il migliore del match ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2) : Sportiello 6; Toloi 7, Djimsiti 6 (dal 28 st Palomino 6.5), Scalvini 6.5; Zappacosta 6, De Roon 6.5, ...Ma non è una bellaper noi . L'unica adorata figlia e sorella ci aveva lasciato pochi ... Quello era il derby che celebrava un Milan risorto da appena un anno dallacadetta e una Inter ...

Serie A, indisponibili e infortunati per la 32^ giornata Sky Sport

A seguito della vicenda Mourinho fu espulso e squalificato per una giornata (squalifica sospesa poi per il match successivo contro la Juventus e confermata nella partita contro il Sassuolo), con ...La corsa per i playoff di serie B non è ancora finita, anzi, dopo 34 giornate sono ancora dieci le società in corsa. Dal Parma di Pecchia, attualmente a quota 51 punti in classifica, al Venezia di mis ...