Serie A | giornata 32 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Anche questa settimana laA ritorna già di venerdì: in questo articolo dedicato alvi sveleremo i nomi dei 5daper questo turno. Prima di continuare vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Lecce ed Udinese alle 18:00; seguirà, alle 20:45, la partita tra Spezia e Monza. Il sabato sarà aperto dal derby campano tra Napoli e Salernitana, alle 15:00, mentre alle 18:00 toccherà a Roma e Milan; chiuderà il sabato Torino–Atalanta, previsto alle 20:45. Il lunch match di domenica vedrà sfidarsi Inter e Lazio e si continuerà con Cremonese–Hellas Verona e Sassuolo–Empoli alle ore 15:00; alle 18:00 sarà il turno di Fiorentina–Sampdoria mentre lasarà chiusa dal posticipo delle 20:45 tra Bologna e Juventus. Dopo questa veloce premessa possiamo ...

... riceverete a fineun omaggio dal valore di 124 ! Se siete interessati a partecipare, ... cliccate qui >> I migliori trader italiani si riuniscono in unadi 4 date: si parte da Padova. La ...L'azzurro affronterà venerdì Casper Ruud , terza testa didel seeding. Giovedì tocca a Sonego ... prima(in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW); Giovedì 27 aprile dalle 11 ...Indice Consigli difesa Consigli centrocampo Consigli attacco Top 11 trentaduesimaA 2022/2023 Il modulo scelto é, come sempre, il 3 - 4 - 3. Il numero uno suggerito per la 'Top 11' di ...

Serie A, indisponibili e infortunati per la 32^ giornata Sky Sport

Doppia seduta per il Benevento Calcio, presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani “ di Benevento, per preparare il.MANCHESTER (ENG). Questa sera all'Etihad il Manchester City ospita l'Arsenal per la 33ª giornata di Premier League. Duello che vale ...