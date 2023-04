Sequenza sismica all’alba – un team di esperti vulcanologi in arrivo a Napoli

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A partire dalle 3.40 di stanotte unadi 7 terremoti si è prodotta nella zona compresa tra Agnano Pisciarelli e gli Astroni. Gli eventi più significativi sono stati di magnitudo 2.7 e 1.9, rispettivamente alle 5.03 e 5.05. L’Istituto Nazionale di Geofisica ea (INGV), l’International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Il Blog di Giò.