“Senza ratifica perdiamo la potenza di fuoco” L' Ue vuole il sì al Mes

'Impossibile discutere di altre riformequella sul Mes' 'La mancata- ha sottolineato il funzionario Ue - sta in qualche modo bloccando' anche ulteirori riforme. Per la fonte 'è ...Dalla riunione della Commissione F1 è arrivata l'approvazione - consuccessiva del Consiglio mondiale del motorsport - delle modifiche al format delle 6 gare ...domenicale e si svolgerà...Laufficiale ancora non c'è. Il primo step è previsto domani, quando della questione si ... previsto per i funzionari singlefigli a carico che percepiscono la cosiddetta 'indennità di ...

NATO - Ratifica da parte della Turchia del Protocollo di adesione ... Ambassade de France en Italie

Il Mes continua a creare scintille tra l’Italia e Bruxelles. È «lecito aspettarsi» che nella riunione dell’Eurogruppo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mes, la ratifica dell'Italia sarà richiesta all'Eurogruppo: lo rivela un funzionario Ue ...