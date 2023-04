Sentenze Juve | Calvo | “Squalifica da coppe europee? Solo indiscrezioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Le ho lette anch'io negli ultimi giorni su un quotidiano sportivo e ci sembravanogià scritte..." “Lafuori dalleil prossimo anno? La premessa è che sul tema non abbiamo nessuna novità, mi fa però piacere che lei le chiamiperchè le ho lette anch’io negli ultimi giorni su un quotidiano sportivo e ci sembravanogià scritte. Invece le reputo anche io, ma noi sui temi non abbiamo novità in merito”. Francesco, Chief Football Officer dellantus, a Mediaset risponde così alle domande sull’ipotesi di unaeuropea del club per i procedimenti in corso in Italia. “In ottica mercato la partita non è decisiva, sappiamo che abbiamo una squadra ...