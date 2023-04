Sembra morto | arrivano i soccorsi | lui si sveglia e picchia madre e poliziotti

(Di mercoledì 26 aprile 2023), ma non lo è, e scoppia il parapiglia. Come riporta PerugiaToday, un uomo è stato trovato riverso in un'auto nel parcheggio di un supermercato, suggerendo fosse successo qualcosa di grave. Sul posto sono arrivati polizia, 118 e anche i familiari. Ma lui sie aggredisce la...

Incidente surreale La dinamica dell'incidenteinverosimile ma, come riportato da fonti locali, Shivdayal Sharma, 82 anni, èsul colpo dopo l'impatto con l'animale. L'incidente è ...quasi una provocazione proporre nel Paese invaso dall'esercito di Putin la perla firmata dal ... Èa 47 anni nella regione di Donetsk sotto i colpi di mortaio russi. "Era una figura ...Un ragazzo di 19 anni ècarbonizzato in seguito a un incidente all'ingresso della A58 Teem (... ma secondo una primissima ricostruzioneche il 19enne si sia schiantato contro la cuspide ...

È morto un medico, una psichiatra, una donna Corriere della Sera

È morto in tarda serata all'ospedale Maggiore di Novara l'uomo ferito nel corso di una rissa scoppiata nel quartiere di S.Agabio. A sferrargli il fendente fatale, che lo ha colpito al costato, un conn ...Roberto 6: non viene quasi mai chiamato in causa. La difesa scherma tutto, ma il giovane portiere di Senigallia è sempre attento. Tomba 7,5: impeccabile per tempismo e senso della posizione, sembra un ...