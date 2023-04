Sembra morto | arrivano i soccorsi | lui si sveglia e picchia madre e poliziotti

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 26 aprile 2023), ma non lo è, e scoppia il parapiglia. Come riporta PerugiaToday, un uomo è stato trovato riverso in un'auto nel parcheggio di un supermercato, suggerendo fosse successo qualcosa di grave. Succede a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia: sul posto sono arrivati polizia, 118 e...