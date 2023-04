“Sei una me***!” Caos a UeD | Tina Cipollari esplode e lascia lo studio E il cavaliere annuncia “provvedimenti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 26 aprile, è avvenuta una violenta lite traed ilElio. Nelle puntate precedenti Elio era apparso a centroper aver corteggiato Gemma Galgani e Paola Ruocco. Con entrambe aveva poi chiuso la conoscenza, secondo molti, per motivi futili che sono parsi come delle scuse. Lo scontro con l’opinionista è infatti nato dopo che il signor Elio ha espresso la sua volontà di riprendere a frequentare la dama Paola. Non condividendo le opinioni di, Elio le punta contro il dito dicendole: “Bella”. Da lì tutto è degenerato con una serie di insulti da parte della bionda opinionista, come ‘Sei uno st****o’, ‘Pezzo di m***a’ e ancora ‘Insulti le donne, sei una m***a di uomo’. Dopodiché il ...