Sedici morti sospette all' hospice di Foggia | indagato un dipendente

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - Una dose eccessiva di un medicinale a base di Midazolam, che viene utilizzato per ridurre l'ansia e indurre sonnolenza e 16 persone, tutte malate terminali, sarebbero morte nell'di Torre Maggiore, in provincia dinon per cause naturali. E il responsabile sarebbe un infermiere 55enne della struttura che ora èper omicidio volontario. Le, per le quali la procura diha disposto la riesumazione delle salme sono avvenute tra il 14 novembre 2022 e il 16 febbraio 2023. Lunedì scorso sono cominciate le operazioni di riesumazione per eseguire gli esami tecnici. Le autopsie in corso I primi cinque corpi sono stati già esaminati dai consulenti tecnici nominati dalla procura. Le altre autopsie proseguiranno nei prossimi giorni, fino al 5 ...