Secondo Memorial Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Parte a Napoli il , il torneo di calcio ad otto per i due poliziotti morti in servizio Un evento sportivo per ricordare il sacrificio di due valorosi agenti della Polizia di Stato,, morti mentre erano in servizio. Le finali per entrambi le categorie: Polizia di Stato e Professional, si terranno sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 al Complesso Kennedy di Napoli, sito in via Camillo Guerra, 60. Si tratta della seconda edizione del torneo amatoriale di calcio a 8 che i colleghi poliziotti di, ovvero, gli agenti Massimiliano Fenza e Antonio L’Astorina hanno voluto organizzare per ilanno consecutivo per onorare la memoria di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che non si sono sottratti al ...