Seconda tappa Giro Romandia 2023 | Vernon vince ed è il nuovo leader

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Doppietta della Soudal Quick-Step cheanche la, da Crissier a Valle’ de Joux, dopo il prologo di ieri. Stavolta è il britannico Ethana tagliare il traguardo e a guidare la classifica generale, precedendo Thibau Nys e Milan Menten.: LA CRONACA La fuga di giornata vede tre corridori svizzeri, Jan Stockli, Micheal Schar e Dario Lillo, seguiti da Tobias Bayer e Julian Bernard. Quest’ultimo si aggiudica entrambi i Gpm previsti nella frazione odierna. Il gruppo però non demorde e in poco tempo stacca i velocisti, che vengono così tagliati fuori dalla vittoria. Va da se’ che spetta ai passisti contendersi ...

Ethan Vernon non perdona allo sprint. I risultati e la classifica della primadel Giro di Romandia 2023 : ecco l'ordine di arrivo di oggi in quella che per la verità è lafrazione (partenza da Crissier e arrivo a Vallée de Joux) della corsa svizzera dopo il ...... il concerto Tu chiamale se vuoi emozioni celebrera' gli 80 anni di Lucio Battisti, la... Venerdi' 7 luglio alle ore 21.30, ancora musica protagonista con Francesco Gabbani, che fara'ad ...... ambientato in una Sardegna a cavallo dellaguerra mondiale (Guarda il trailer). Alla prima ... Nei primi giorni di maggio La Terra delle Donne farà invecea Samassi (Cinema Italia, 1/05, ...

Giro d'Italia 2023, seconda tappa Teramo-San Salvo: percorso, altimetria, programma, orari OA Sport

Com'è avvenuto l'acquisto di Diego Armando Maradona La storia è al centro dello spettacolo cazzimma&arraggia che animerà, venerdì 28 aprile alle ore ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. Una frazione animata da una fuga nella prima p ...