Se il risparmio si fa hi-tech

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (e traina la transizione ecologica). La cultura della sostenibilità, dalle banche alle imprese: come la transizione ecologica passa attraverso la tecnologia Il modello emerso sin dal format “Green EX-Machina” (GEM), il think tank italiano interamente dedicato alla conversione green delle aziende manifatturiere, è ormai chiaro: grazie alla tecnologia e alla gestione dei dati si accompagna quel difficile percorso verso la sostenibilità delle imprese. La coerenza di modelli, però, e uno sfondo culturale generale ancora scettico sembrano i due freni nella corsa in questa direzione. Dati che appaiono lampanti in modo un po’ trasversale, nelle aziende italiane, senza distinzione di aree geografiche. Ma com’è lo stato dell’arte? Dove c’è più sensibilità? Nord Europa sul tema come sempre. Anzi, il mercato europeo, rispetto a quello USA o a quello asiatico, è quello che sulla domanda di ...