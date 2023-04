Se il Napoli vince lo scudetto La promessa di Marisa Laurito a Rtl 102 5

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilpotrebbere lo. E, napoletana doc, non si spoglierà. Lo dice in radiovisione a Rtl 102.5 con Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto. “Nessuno spogliarello in caso di vittoria. L'hanno detto gli altri, non ho più l'età per fare lo spogliarello. Cinquant'anni fa, forse, l'avrei fatto. Non so chi abbia messo in giro questa voce. Se vinciamo lovengo in diretta con voi su Rtl 102.5 per festeggiare. Laè già certezza", precisa in collegamento. Gigi D'Alessio, invece, se ildovesse trionfate domenica, dovrà fare una doccia gelata. Ghiacciata. “L'ho promesso alle Iene”, dice a Rtl102.5.