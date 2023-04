Se arriva questo messaggio da vostro figlio non cliccate | vi svuotano il conto La nuova truffa sta dilagando

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Purtroppo occorre prestare sempre molta attenzione alle truffe ed essere guardinghi anche qualora ilsembri provenire da. Ecco qual è lastrategia per svuotarvi ilIl mondo delle truffe è, purtroppo, in costante evoluzione per cercare di trovare nuove strategie per spingere ignare persone a seguire una procedura che le porterà rimetterci denaro. Ladel fintoproveniente dal proprio(Ilovetrading.it)I raggiri più pericolosi sono certamente quelli legati allo smartphone, dagli sms alle email con link inseriti in fondo a messaggi pensati per risultare convincenti e per spingere gli utenti a fidarsi. Messaggi che, peraltro, variano in continuazione dando forma a truffe sempre diverse e delle quali ...