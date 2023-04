Scuola | Anief | Cambiare il decreto sul personale o avremo un altro anno di disagi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) -la parte sulladelPA n. 44/23 pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale: lo chiede con forza il sindacato, spiegando che in caso contrario per l'Istruzione pubblica italiana si profila undifficile perché ilsarà insufficiente e largamente precarizzato con conseguenze negative anche per la didattica. L'appello arriva da Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato: attraverso una diretta sui canali social dell', il sindacalista ha detto che "già in settimana dovremmo avere la calendarizzazione del testo del44 per l'avvio dell'esame del Parlamento. Il problema è che questoscontenta tutto il mondo della ...

...di Orizzonteorganizza diversi appuntamenti speciali. Mercoledì 26 aprile alle 14:30, in diretta su Facebook e YouTube, a rispondere alle vostre domande ci sarà Cristina Dal Pino (). ...dopo una riunione con il Ministero dell'istruzione e del merito aveva riferito dell'avvio '...al concorso avviene o con l'abilitazione o con il requisito di 3 anni di servizio nella...Il presidente di, Marcello Pacifico, è intervenuto sul proprio profilo Facebook, per parlare della ... come è noto, alcuni punti che riguardano il mondo della. 'In questa occasione, ci ...

Decreto Pa in Gazzetta, Anief: chiederemo emendamenti, bisogna stabilizzare da tutte le Gps, gli idonei dei concorsi ordinari e riservati e tutti i partecipanti del concorso straordinario bis Orizzonte Scuola

(Adnkronos) - Cambiare la parte sulla scuola del decreto PA n. 44/23 pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale: lo chiede con forza il sindacato Anief, spiegando che in caso contrario per l’Istru ...Il presidente di Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto sul proprio profilo Facebook personale, per parlare della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge PA che contiene, come è noto, a ...