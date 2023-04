Scossa sismica tra Benevento e Pietrelcina | sopralluogo tecnico nelle scuole

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una lievedi magnitudo 2,1, è stata registrata trapoco dopo le 10 di questa mattina. Il sindaco diClemente Mastella ha disposto in via precauzionale unpresso ledi proprietà comunale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una lievedidi magnitudo 2,1 è stata registrata tra Benevento e Pietrelcina poco dopo le 10 di questa mattina. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto in via precauzionale un ...Nei giorni scorsi, invece, una fortedi magnitudo 5.5 ha interessato la Sicilia : l'epicentro è stato registrato a Malta alle ore 00.19 del 22 aprile. Gli esperti della saladell'Ingv ...Poi alle 4.37 una terza di magnitudo 1.2 e, infine, la quartaalle 4:58 e la quinta pochi ... ma cresce la preoccupazione per l'attivitànell'area, considerata tra le più a rischio d'...

Campi flegrei, sette scosse di terremoto nella notte: la più forte di magnitudo 2.7, avvertita anche a Napoli Il Fatto Quotidiano

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 10.11 nella zona di Benevento. L'epicentro è stato localizzato dalla Sala sismica ...Una lieve scossa di sismica di magnitudo 2,1, è stata registrata tra Benevento e Pietrelcina poco dopo le 10 di questa mattina.