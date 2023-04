Scossa sismica | il sindaco Mastella dispone controlli nelle scuole di proprietà comunale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della(magnitudo 2,1), ildi Benevento ha disposto in via precauzionale un sopralluogo tecnico presso ledi. Il compito di eseguire tali verifiche è stato demandato al dirigente del V Settore (Lavori pubblici) Antonio Iadicicco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Poi alle 4.37 una terza di magnitudo 1.2 e, infine, la quartaalle 4:58 e la quinta pochi ... ma cresce la preoccupazione per l'attivitànell'area, considerata tra le più a rischio d'...La penultimaregistrata, con epicentro ad Agnano, è stata avvertita non solo dai residenti ...alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi della sequenzain ...Al contrario la crisiche nel 2009 colpì l'Aquila e comuni contermini si caratterizzò per il succedersi di scosse 'preparatorie' e di una soladistruttiva, quella che procurò i drammi ...

Nel corso della notte sono state registrate 7 scosse di terremoto a Napoli, più precisamente nella zona dei Campi Flegrei.Sette scosse, una dopo l’altra, quasi a effetto domino, hanno fatto tremare tutta la zona dei Campi Flegrei. Il sipario si è aperto alle ore 3,40 ...