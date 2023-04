La 19enne si trova invece nell'ospedale Di Venere di Bari: è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è orareparto di ...... questa volta quattro ragazzi che hanno perso la vita nellofrontale. Un incidente stradale ... una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato di qualche anno più grande di lei, ricoverato...È stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è orareparto di rianimazione. La dinamica:frontale Non ancora chiara ...

Scontro nel Barese, la più giovane delle 4 vittime ha 16 anni Agenzia ANSA

Vicino a Firenze 11 ragazzi napoletani in gita scolastica morirono dopo lo scontro tra il pullman su cui viaggiavano e un tir ...Ha 16 anni la più giovane delle quattro vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari. (ANSA) ...