Scontro in aula sui tagli alla scuola | il M5s | Se non si torna indietro solo al sud nei prossimi 3 anni scompariranno 330 scuole

... 89 anni, la più anziana dei senatori statunitensi, assente da mesi dall': una latitanza che ... Biden ha già battuto Trump nel 2024 e losu temi come l'aborto, i diritti di genere e l'...Un leader che porta la sua truppa allo, difficilmente è un buon leader. O almeno ne è ... In pratica Sfiducia al Presidente d'Sandro Vinci . (Leggi qui: La maggioranza apre a Fratelli d'...Che loin atto tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione di centrodestra al timone di ... In pratica Sfiducia al Presidente d'Sandro Vinci . (Leggi qui: La maggioranza apre a ...

Scontro in aula sui tagli alla scuola, il M5s: "Se non si torna indietro solo al sud nei prossimi 3 anni scom… la Repubblica

Il documento dell'Onu ha ottenuto 141 si', 7 no e 32 astensioni. La Cina, nel suo intervento in aula, aveva parlato di "benzina sul fuoco", alimentata dal continuare a inviare armi all'Ucraina" ...Il ministro della Giustizia alla Camera accende lo scontro con le toghe per nascondere i pasticci sul caso Uss. L’iniziativa, interna al suo gabinetto, preoccupa gli altri uffici di via Arenula, che t ...