Schlein sull’aeroplano di D’Alema Il corsivo di Cangini

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il partito che metteva assieme gli ex comunisti dei Ds e gli ex democristiani di sinistra della Margherita era nato da meno di un anno e alla Direzione del 19 dicembre 2008 Massimopronunciò il proprio, lapidario, giudizio: “Siamo un’amalgama mal riuscita”. Tuttavia, rimase dov’era. Rimase con la segreteria del suo storico avversario interno, Walter Veltroni, e a maggior ragione rimase quando segretario divenne il suo amico Pier Luigi Bersani. Se ne andò dopo l’arrivo di Matteo Renzi, e il motivo è ben riassunto in un suo intervento di qualche anno prima. Era il 2006, il processo di costituzione del Pd era già in corso e all’assemblea dell’area liberal democratica riunita ad Orvietousò la metafora dell’aeroplano. Il timore del passeggero al suo primo volo, disse, “è comprensibile”, ma infondato. Infondato perché “l’aereo è un mezzo ...