Schlein sotto assedio Marcucci | Borghi e ora Chinnici | l' emorragia riformista dal Pd

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il partito non trova pace. La segretaria criticata per le eccessive "sparizioni", Bonaccini per non aver creato un'area vera e per giocare una sua partita politica personale. Il prossimo ad uscire dovrebbe essere Piero De Luca, non gradito, a cui verrà tolto l'incarico di vice capogruppo. Ma lui smentisce

Il partito non trova pace. La segreteria critica per le eccessive "sparizioni", Bonaccini per non aver creato un'area vera e giocare una sua partita ...La leader nazionale dem arriverà a Palermo il 30 aprile e parteciperà prima alla cerimonia di commemorazione del segretario regionale del Pci ucciso dalla mafia nel 1982; l'indomani prenderà parte al ...