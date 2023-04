Schianto contro il guard rail | 19enne muore carbonizzato | la tragedia a Milano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'incidente mortale nella notte sulla tangenziale Est Esterna di: per il ragazzo non c'è stato scampo

Loè avvenuto intorno alle ore 3 della notte tra martedì e mercoledì 26 aprile al casello ... Una Fiat 500, guidata da un giovane di 19 anni, si è scontrata con violenzala cuspide del ...L'utilitaria, dopo il violento impattoil guard - rail, si è accartocciata e ha preso fuoco, ...il casello è stato così violento che le fiamme sono divampate qualche istante dopo lo. I ...La vettura non ha centrato la corsia ma è andata a impattare violentementeil manufatto metallico che delimita le due corsie all'ingresso del casello, incendiandosi subito dopo lo. Il ...

Morto carbonizzato dopo lo schianto contro il guard-rail del casello vicino Milano: la vittima aveva 19 anni Virgilio Notizie

Macerata, 26 aprile 2023 – Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale in località Cimarella, a Macerata. Stando alle prime ricostruzioni, per cause in corso ...Terribile schianto sulla tangenziale est di Milano, dove un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato dopo aver impattato con violenza il guard-rail del casello all’ingresso di Pozzuolo Martesana. L’imp ...