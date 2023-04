Scherma | con il Grand Prix di Seoul comincia la fase di qualificazione a Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il cammino verso i Giochi Olimpici diè ufficialmente iniziato. Ladialle Olimpiadiper la sciabola dalla Corea del Sud, visto da domani a sabato è in programma ildi. Si gareggerà solo individualmente, ma il punteggio sarà raddoppiato rispetto ad una solita gara di Coppa del Mondo, dunque diventa subito importante per gli azzurri cercare di ottenere un buon piazzamento. Quello diè poi il primo appuntamento dopo alcune settimane di “riposo”, nelle quali le nazionali azzurre si sono trovate per preparare al meglio questi mesi, che avranno nel Mondiale di Milano il principale appuntamento. Va ricordato che laolimpica nella ...