Santanchè | per Visibilia è arrivata l’ora del concordato Un mare di debiti per la società della ministra

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel testo si spiega inoltre come la ragionecrisi disia da addebitare alla rescissione del contratto di raccolta pubblicitaria per “Il Giornale” avvenuto alla fine del 2017. Segui su affaritaliani.it

Quel che è certo è che i conti non tornano completamente, se è vero che la Ryder ha bisogno di aiuto: colpa del mancato aumento dei tesserati (il budget prevedeva di incassare oltre un milione...Turismo, il messaggio di Paragone a: "Oltre la Venere..." Durante la presentazione (... Tra l'altro Massimo Galli andrà a processo a Milanofalso ideologico e turbativa d'asta in un'...... trattandosi di comunicazione social; la pubblicità, da sempre, usa le starmediare i prodotti ... Che non è solo questo, ovvio, e che il ministro Danieladovrà sforzarsi di far conoscere ...