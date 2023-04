Sanità | Dg Oms | ' a Khartoum 61% strutture sanitarie è chiuso'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - A, la capitale del Sudan, "èil 61% dellee solo il 16% è funzionante". Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Organizzazione mondiale della(Oms), in conferenza stampa Ginevra. "Molti pazienti con malattie croniche, renali, il diabete e il cancro, non possono accedere alleo ai farmaci di cui hanno bisogno", ha specificato Tedros.

