Sanità | da Oms nuova iniziativa per migliorare preparazione a future pandemia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Per aiutare i Paesi a prepararsi meglio allepandemie, l'Organizzazione mondiale della(Oms) ha lanciato oggi unache fornisce le indicazioni sulla pianificazione integrata per rispondere a qualsiasi patogeno respiratorio come l'influenza o i coronavirus. L'si chiama Pret (Preparedness and resilience for emerging threats initiative) e risponde alla richiesta "di orientamento tecnico e supporto per promuovere e rafforzare lae la risposta integrate, come delineato nelle risoluzioni dell'assemblea generale dell'Oms". Il primo modulo del progetto Pret si concentra "sui patogeni respiratori, tra cui l'influenza, il coronavirus e il virus respiratorio sinciziale". Con la...