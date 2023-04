Sangiuliano ai direttori del ministero che hanno fatto “ponte” il 24 aprile | “Vi invito a un pranzo di lavoro da me il 15 agosto”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il ministro della Cultura Gennarocontro igenerali “assenteisti” del. In una lettera li ha richiamati per aver goduto di un giorno di riposo il 24così da beneficiare del “” con martedì 25, e ha rilanciato con una provocazione invitandoli a undinel giorno di Ferr. “Gentili– ha scritto– ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24, giornata diverso la Festa della Liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro, le cui attività trovano ...

