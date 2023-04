La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sequestrato, nel Comune diVesuviano, un deposito di 200 mq, con oltre 18.000 prodotti riproducenti il marchio SSC Napoli. In particolare, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno disarticolato ...... il cui titolare è Ciriacono; e l'impresa edile Eredi Spitale Gaetano diSpitale. Per la ...delle aziende Ital servizi srl e Ecosud entrambe riconducibili a Ciriacono e dell'Immobiliare...Un deposito di 200 metri quadrati nel quale era stoccati oltre 18mila capi contraffatti della Società sportiva calcio Napoli, è stato scoperto dalla guardia di finanza partenopea aVesuviano, in provincia di Napoli. La merce, secondo una stima, avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 800mila euro. I baschi verdi del gruppo pronto impiego, che hanno denunciato un ...

San Giuseppe Vesuviano, sequestrate maglie false del Napoli per un valore di 800mila euro ilmattino.it

Oltre 18mila prodotti contraffatti, riproducenti il marchio Ssc NAPOLI, sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo Pronto impiego di NAPOLI in un deposito di 200 metri quadrati a San Giuseppe Ve ...Le autorità hanno individuato e confiscato capi contraffatti recanti il logo della formazione di Spalletti. Un denunciato ...