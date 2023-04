Salerno documenti falsi per incassare un assegno | scattano gli arresti domiciliari

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lo scorso 24 aprile, i Carabinieri della Stazione CC diDuomo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degliemessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, nei confronti di una donna C.D.L. , residente a Santa Maria Capua Vetere (CE), indagata per ricettazione, sostituzione di persona e possesso didi identità, utilizzati, secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa dal giudicante, per aprire un conto corrente presso una filiale di Poste Italiane diperparte di undi 8mila euro di provenienza delittuosa, in quanto sottratto a terza persona beneficiaria di una liquidazione di risarcimento danni per un sinistro stradale da parte di una ...