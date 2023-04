Salernitana | Mazzocchi verso la titolarità | Sousa sorride in vista del Napoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dall’approdo in panchina di Paulo, che ha sostituito Davide Nicola, laha cambiato marcia. Infatti, con il tecnico portoghese i granata sono usciti da un periodo buio. Grazie alla vittoria per 3-0 con il Sassuolo, la Bersagliera si trova a quota otto risultati utili consecutivi. Inoltre, indella 32ª giornata di Serie A contro il, la squadra di Danilo Iervolino è pronta a riavere Pasqualedal 1? minuto. Quest’annosi è rivelato un grande colpo per il fantacalcio confermando, anzi migliorando, i numeri ottenuti con lanel finale della scorsa stagione. Se nell’ultima parte dell’annata precedente otteneva spesso bei voti, adesso il laterale granata ha impreziosito le sue prestazioni con due goal e ...

Scalpita anche, tornato in campo sabato pomeriggio dopo l'infortunio muscolare subito ma ... Ma il rendimento di Dia avrà un peso anche in chiave mercato: laa giugno verserà 12 ...Con la conferma dell'esterno francese, il Milan potrebbe lavorare ad una sua alternativa: Maldini e Massara seguirebbero così con grande interessedellae Parisi dell'Empoli . ...Non quotata la salvezza della, dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo. Non ... come ricordato da uno di quei protagonisti, Pasquale, ai microfoni di Starcasinò Sport ...

Salernitana, Mazzocchi sente il derby e prepara il rilancio Ottopagine

La Serie A si ferma per dare spazio alle semifinali di Coppa Italia: oggi Inter-Juventus e domani Fiorentina-Cremonese. Il campionato tornerà venerdì alle 18.30 con Lecce-Udinese, primo anticipo della ...Salernitana a Napoli con lo stesso spartito tattico, ma con interpreti diversi. La musica, invece, la suoneranno gli ultras domani in occasione dell'allenamento a porte aperte che è ...