Salernitana | i tifosi si ribellano al derby di domenica | ' Vogliamo rispetto'

Noie lasiamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino". Infine: "Si tratta di rispetto ...Ancora non si sa se e in che misura verrà deciso un cambio di data di Napoli -per consentire aiazzurri di poter festeggiare 'in diretta' lo scudetto in caso di successo della squadra di Spalletti e vittoria o pareggio dell'Inter con la Lazio ma c'è chi non ...

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono stati al centro di una riunione in Prefettura che ha coinvolto i vertici delle istituzioni e il presidente De Laurentiis, collegato da Los Angeles, tor ...Nella prossima giornata di serie A, potrebbe essere rinviata una gara di cartello. Scopriamo cosa ha intenzione di decidere la Lega.