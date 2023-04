Salernitana | gli ultras | «Fate ribrezzo | spostate Inter-Lazio»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il comunicato deglidellain merito al possibile spostamento della gara contro il Napoli Di seguito il comunicato deglidella. COMUNICATO – Rispettate la… Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’o panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto. Noi tifosi e lasiamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di ...

ma da oggi è tornato ad allenarsi per la prima volta con i compagni e può essere a disposizione del tecnico Spalletti già per il match contro la. Restano outaltri due infortunati

Torna in squadra Giovanni Simeone, che oggi si è allenato regolarmente con i compagni del Napoli e ha superato l'infortunio. (ANSA) ...Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio ...