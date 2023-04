Salernitana | domani previsto allenamento allo Stadio Arechi a porte aperte

L'eventuale rinvio di Napoli -continua a far discutere. Dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive non è arrivata nessuna decisione e soltantoarriva la scelta definitiva. Ma l'eventuale rinvio del match ...Si sapràse ci sarà un cambio di data del derby campano Napoli -, in programma sabato prossimo 29 aprile alle 15 al 'Maradona'. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha ......la decisione sul match è stata rinviata a, come scritto dalla Repubblica . "Slitta di ventiquattr'ore la decisione sul possibile cambio di data del derby campano tra Napoli e. La ...

Napoli-Salernitana, domani la decisione sullo spostamento a ... 2a News

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato” ...Entusiasmo a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti degli azzurri. Intanto il sindaco di Salerno chiede che si giochi sabato ...