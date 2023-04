Salento | prosegue “La scuola Viva! sul paesaggio” Iniziative

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A Cursi, Corigliano d’Otranto e Castrignano de’ GreciLasul, un laboratorio di riscoperta e radicamento nei luoghi, tra richiami ancestrali e nuovi linguaggi che rientra nell’articolato percorso di socialità e formazione di “Viva – Tante belle cose“.Mercoledì 26 aprile dalle 10 alle 12 a Palazzo De Donno a Cursi, Pina Gorgoni curerà il secondo appuntamento con Raccontare ilattraverso l’acquerello (ultimo incontro 6 maggio). Il laboratorio en plein air permetterà di entrare in connessione con i colori, le forme e i profumi dei luoghi identitari di Castrignano de’ Greci e di restituirne l’essenza attraverso i lavori artistici.Venerdì 28 aprile dalle 17:30 alle 19 con partenza da Kora – Contemporary Arts ...

