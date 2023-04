Sale su un taxi con 5 valige cariche di droga | arrestata

Una donna di 47 anni, di nazionalità indiana, è salita a bordo di una Roma con cinque valige pesantissime. Un carico che ha insospettito il tassista che ha subito allertato il 112. I carabinieri hanno quindi fatto scattare le indagine: nei grossi borsoni era ...... mentre nel secondo se non si è soci della "banda" il prezzovertiginosamente e ci siamo ... Con noi stavolta ci sono altre tre persone su un altro: un argentino, un turista olandese e un ...Quella vettura che si disimpegna tra i dedali romani - un, in verità - è una sorta di ...a bordo Giulio Andreotti Premessa: Alberto e Giulio sono amici nella vita. E non fanno nulla per ...

Una donna di 47 anni, di nazionalità indiana, è salita a bordo di un taxi a Roma con cinque valige pesantissime. Un carico che ha insospettito il tassista che ha subito allertato il 112. (ANSA) ...A bordo del suo taxi spacciava cocaina, contenuta in capsule da medicinali. Per questo un tassista italiano di 42 anni, incensurato, è stato arrestato ieri a Milano. Gli agenti della ...