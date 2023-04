“Sala blu” | alla scoperta del nuovo EP di Ilaria | la tracklist

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La giovane e talentuosa cantautricepubblica venerdì 28 aprile 2023 “blu” (Pulp Dischi), il suoprogetto discografico, già disponibile in presave. L’album giunge dopo la pubblicazione dell’EP “My Name” ed è il culmine di un percorso iniziato dgiovane artista già nell’ultimo anno con i singoli “Amami”, uscito a luglio 2022 e “Mare”, rilasciato lo scorso 24 marzo, che faranno parte delprogetto. “blu”, composto da otto tracce, è un disco in cuidà prova di saper padroneggiare artisticamente parole e sonorità ed è caratterizzato da un sound leggero e delicato che accompagna la voce morbida e malinconica della giovane artista. Brano dopo brano, spaccati di vita quotidiana, raccontati con una semplicità disarmante e sincera, ...

Sento la sua assenza, profonda,"). La suggestione del mare permea tutto il libro: in un'... Chef Tammaro ribadisce spesso l'importanza del servizio die quanto sia fondamentale per il cliente ...Avellino . Domani, mercoledì 26 aprile, si svolgerà il V° Congresso Provinciale dell'Ugl Metalmeccanici. L'evento sarà realizzato, dalle ore 10, presso ladel complesso monumentale Carcere Borbonico a Avellino. Saranno presenti all'evento ospiti politici e sindacali provinciali e regionali. Ad aprire i lavori sarà Ettore Iacovacc i, segretario ...... gli esponenti dell'Aned, il sindaco di Milano Giuseppee il segretario generale Cisl Luigi ...scelto dalla comunità ucraina riunita in corteo tenendo a gruppi due grandi bandiere gialle e. ...

Dove i centimetri angosciano, l'incontro sui disturbi alimentari al Carcere Borbonico AvellinoToday

La giovane e talentuosa cantautrice Ilaria pubblica venerdì 28 aprile 2023 “Sala blu” (Pulp Dischi), il suo nuovo progetto discografico, già disponibile ...Domani, mercoledì 26 aprile, si svolgerà il V° Congresso Provinciale dell'Ugl Metalmeccanici. L'evento sarà realizzato, dalle ore 10, presso la Sala Blu del complesso monumentale Carcere Borbonico ad ...