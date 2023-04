Sainz | il messaggio di scuse ad Alonso e un pronostico

Carlos e ildi scuse a Fernando Una Ferrari che in Australia ha corso bene con, in rimonta e con un passo gara decisamente più convincente che non nelle due esibizioni precedenti. In ......3 da, tra i due c'è stato uno scambio di messaggi: ' Dopo la gara ero troppo arrabbiato per parlargli. Per me è stata la penalità più ingiusta che ho mai visto. Gli ho mandato unper ...... di non ammettere le nuove prove a supporto della richiesta di revisione della decisione dei commissari del GP d'Australia, è la stessa che Carlosaffida ai social. Una sera, dopo ...

Il retroscena: Sainz, messaggio di scuse ad Alonso FormulaPassion.it

Carlos Sainz non ha vissuto sinora un avvio di stagione esaltante a livello di prestazioni e di risultati, archiviando solo un quarto posto in Bahrain come miglior piazzamento in gara e non riuscendo ...Verso Baku il pilota Ferrari considera la decisione dei commissari in Australia iniqua, pur riconoscendo l'errore alla ripartenza. Sulle chance di vittoria quest'anno, poi, avanza una previsione ...