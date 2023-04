Sabrina Alfonsi | rimossa grande discarica abusiva in via Aspertini

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – Questa mattina hanno preso il via le operazioni per la rimozione di unadi rifiuti in Via, nel Municipio Roma VI. Una squadra di 5 operatori dell’AMA, attrezzata con un escavatore e un bobcat, ha iniziato le operazioni necessarie per la rimozione di una quantità stimata di circa mille tonnellate di rifiuti di rifiuti di ogni genere, tra cui anche baracche, accumulatesi nel tempo in un’area verde di circa 2 ettari compresa tra Via Amicoe Via di Tor Bella Monaca, sede di un ex insediamento abusivo già sgomberato diverse volte nel corso degli ultiimi anni. “Si tratta di una intervento necessario per avviare la riqualificazione definitiva di questo sito, che si trova in una zona centrale rispetto al quartiere di Tor Bella Monaca, a breve distanza dalla sede ...