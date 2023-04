Sabatini | «Plusvalenze? Una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Walter, ex dirigente sportivo di tante squadre fra cui Roma e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio New Sound Level fm90, durante il programma “Note Giallorosse”. Tra i diversi temi trattati anche lee i punti di penalità prima inflitti e poi tolti alla Juventus. «Quella delleè unaperconche la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto semprereali. Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è imbarazzante, perché non credo che possa essere accettabile questo tipo di atteggiamento. Il campionato deve avere le sue certezze, i punti devono essere quelli che devono ...

