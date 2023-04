Sabatini | 'La mia Roma non faceva false plusvalenze! Dybala va protetto'

Commenta per primo Walter, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Note Giallorosse in onda ... certamente non laRoma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per ...Walter, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Note Giallorosse in onda ... certamente non laRoma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per quanto riguarda i ...... ha parlato a TMW Radio dei suoi rimpianti in giallorosso Walter, ex direttore sportivo ... È un rimpianto, che puntualmente si riaffaccia nellamente, anche se ...

Sabatini: 'La mia Roma non faceva false plusvalenze! Dybala va ... Calciomercato.com

Il 29 aprile alle 18 a San Giovanni in Laterano la Messa per le ordinazioni sacerdotali dei diaconi formati al Seminario Maggiore e al Redemptoris Mater, con il cardinale De Donatis. Nella mattinata l ..."Quello delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. Che la Roma non ha mai adottato, certamente ...