Sabatini | “Imbarazzante togliere e rimettere punti | si falsa il campionato”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Walter, direttore sportivo della Roma dal 2011 al 2016 e più recentemente della Salernitana nel corso della scorsa stagione è intervenuto a ‘Note Giallorosse’ in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level fm90.ha affrontato varie tematiche, a partire da quella relativa al caos sulle plusvalenze: “E’ una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. Che la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per quanto riguarda idati, tolti, poi rimessi, questo è. Ildeve avere le sue certezze, questo lascia tutto in un clima d’incertezza che coinvolge troppe società e francamente questo non depone a favore della regolarità del. Parlando poi della Roma attuale, ...

Walter, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Note Giallorosse in onda ... Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è, perché non credo ...Walter, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Note Giallorosse in onda ... Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è, perché non credo ...

Calcio: Sabatini, 'Imbarazzante togliere e rimettere punti, non c'è ... Il Dubbio

"Quello delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. Che la Roma non ha mai adottato, certamente ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Quello delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco. che la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto sempre ...