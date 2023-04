Russia | Navalny denuncia apertura nuovo caso | Rischio 30 anni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mosca, 26 apr (Adnkronos) - Le autorità russe hanno aperto un, l'ennesimo,giudiziario a carico di Aleksei. L'accusa è quella di terrorismo e a occuparsene sarà un tribunale militare, hato l'oppositore in carcere, in collegamento video al tribunale di Mosca dove è in corso un altro processo contro di lui, per estremismo. "Hanno aggiunto accuse assurde con cui potranno condannarmi a 30di prigione - ha affermato- Un inquirente nelper estremismo ha detto ieri che c'è un fascicolo separato per terrorismo sulla base di accuse secondo cui io, in prigione, commetto attacchi terroristici". L'udienza di oggi si svolge a porte chiuse.

Le autorità russe hanno aperto un nuovo, l'ennesimo, caso giudiziario a carico di Aleksei. L'accusa è quella di terrorismo e a occuparsene sarà un tribunale militare, ha denunciato l'oppositore in carcere, in collegamento video al tribunale di Mosca dove è in corso un altro processo contro di lui, per estremismo. "Hanno aggiunto accuse assurde con cui potranno condannarmi a 30 anni di prigione - ha affermato Navalny - Un inquirente nel caso per estremismo ha detto ieri che c'è un fascicolo separato per terrorismo sulla base di accuse secondo cui io, in prigione, commetto attacchi terroristici". L'udienza di oggi si svolge a porte chiuse.

