(Di mercoledì 26 aprile 2023) La permanenza nel Top 10 di, il massimo campionato italiano, verrà messa in palio nellotra CUS Torino e Mogliano Veneto, che si disputerà allo Stadio “Walter Beltrametti” di, impianto di casa dei Sitav Lyons. Il match in campo neutro siin gara secca30 aprile alle ore 18.00 e decreterà la squadra che parteciperà al Top 10 nella stagione-2024: le due formazioni hanno terminato a pari punti la stagione regolare, dopo aver chiuso entrambe a quota 20. La squadra perdente retrocederà in Serie A. In realtà, vista la situazione venutasi a creare al Calvisano, è probabile che la perdente dellopossa comunque disputare il Top 10 nel-2024 previo ripescaggio, dato che i ...

... domenica 23 aprile, al Venegoni Marazzini dove ilParabiago ha conquistato con due giornate d'anticipo la vittoria del girone e il diritto di giocarsi i playoff per l'accesso alla10. Il ...I Biancorossi, scesi in campo con una formazione giovane e con diversi esordienti assoluti, chiudono la stagione regolare con una pesante sconfitta da parte della capolistaRovigo Delta. I ......50 Pallacanestro in carrozzina Serie A Finale Scudetto gara 2: Briantea 84 - Giulianova (diretta) da Meda [Monza/Brianza] Telecronaca: Lorenzo Roata e Stefano Rossetti ore 15:55: Peroni10 ...

Rugby, Top 10 2023: lo spareggio salvezza si giocherà domenica a Piacenza OA Sport

Despite crediting English rugby for his transformation, La Rochelle lock Will Skelton will be keen to beat Exeter in Sunday's Champions Cup semi-final.Eighthman Francke Horn (23) and centre Henco van Wyk (21), two of South African rugby’s brightest prospects, are two of the players who’re staying put in Joburg. Experienced prop JP Smith (33) and ...