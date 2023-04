Rugby | colpo Benetton Treviso | firma il rinnovo Dewaldt Duvenage

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non sempre ildi mercato più importante arriva da lontano, a volte lo hai già in casa. È il caso dellache ha annunciato ilper ben tre anni il contratto con il mediano di mischia, che quindi resterà legato ai biancoverdi fino al 30 giugno 2026. Un vero e proprio colpaccio, contando la qualità e l’esperienza del giocatore, ma soprattutto il fatto che dopo 5 anni aè diventato un pezzo di mercato pregiato e aveva diverse proposte sia in Inghilterra sia in Francia. Ma il numero 9 sudafricano ha deciso di restare in quella che ormai è la sua casa, dove potrà essere decisivo sia in campo, sia una guida per far crescere i talenti più giovani, conche inizierà a intraprendere la carriera ...