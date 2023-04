...Servizi Demografici del Comune di Asti " Ufficio/ZTM comunica che dall'8 maggio prossimo il tratto di Zona a Traffico Limitato di corso Alfieri, fra la telecamera all'angolo con piazzae ...Varchi efascia verde: cosa accadrà (davvero) adal primo novembre alle auto Euro 4 Abbonamenti ai mezzi pubblici in cambio della rottamazione La petizione è stata lanciata da Fabrizio ...Gualtieri torni sui suoi passi e smetta di scimmiottare Sala o Greta Thumberg,non è ancora pronta per un salto nel buio come questo che, di fatto - conclude Giannini - lascerà non solo a piedi, ...

Roma Ztl fascia verde: settemila adesioni alla protesta online contro i divieti - Quattroruote.it Quattroruote

Nella capitale cresce l'opposizione al divieto di accesso alla Ztl per le diesel Euro 4, in vigore dal prossimo novembre ...PALERMO (ITALPRESS) - Pedonalizzazione di Mondello, questione monopattini, sistema di monitoraggio dei veicoli Amat, centro storico e piste ciclabili. Ques ...