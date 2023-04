Roma | voragine al Portuense | evacuati residenti palazzina

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono statiin via precauzionale gli abitanti delladi via Giannetto Valli, nel Municipio XI, in corrispondenza della quale nella prima mattina di oggi si è aperta unacausata dalla rottura di una tubazione Acea. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile diCapitale, la Polizia Municipale e i tecnici di Acea per mettere in sicurezza, verificare l’entità dei danni e riparare la tubazione idrica. Presenti anche l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture diCapitale Ornella Segnalini e l’assessore alla Mobilità sostenibile e rapporti con la Protezione Civile del Municipio XI Emiliano Castellino che, assieme alle autorità presenti, hanno dato assistenza alle famiglie. Sono in corso tutte le opportune verifiche ed è ...

Lasi è aperta a causa dalla rottura di una tubazione Acea. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione Civile diCapitale, la Polizia Municipale e i tecnici di ...Per la rottura di una tubazione Acea E' di circa 10 metri quadrati di superficie e di circa 5 metri di profondità lache si è aperta stamattina in via Giannetto Valli in zona Portuense a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono rimaste ferite persone e nessuna auto è stata interessata ......della quale nella prima mattina di oggi si è aperta unacausata dalla rottura di una tubazione Acea. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di...

Roma sprofonda, si apre una maxi voragine: evacuata una palazzina e quadrante senz'acqua RomaToday

Home Cronaca Municipio Roma XI: voragine in zona Portuense, evacuata palazzina – FOTOGALLERY Sono stati evacuati in via precauzionale gli abitanti di una palazzina nel Municipio XI, in zona Portuense.Si è aperta nella notte la maxi-voragine in via Giannetto Valli, nel quartiere romano Portuense, che ha costretto i residenti del palazzo ...