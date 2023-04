Roma | valigie ‘stupefacenti’ con 45 kg di oppio | arrestata 47enne FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Era appena arrivata acon le suee aveva chiesto a un taxi di accompagnarla a casa. Niente di strano se non fosse che quelle, così pesanti e grosse, hanno insospettito il tassista: qualcosa non tornava in quella donna, unaindiana. E l’uomo non si sbagliava: ha allertato i Carabinieri e i militari una volta a casa dellahanno trovato ben 45 kg di bulbi di papavero daessiccato, ben nascosti in quei bagagli che daTiburtina aveva portato nella sua abitazione, in via delle Capinere a, un borsone nero pieno di droga al Quadraro: nei guai anche un minorenne ‘Pony express’ dell’Ad allertare il 112 il tassista, ...