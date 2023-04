Roma | per Mourinho arrivano pessime notizie | la tegola pesa tantissimo

(Di mercoledì 26 aprile 2023)brutteper Josè. L’allenatore potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti in Europa League… Lasi prepara ad un rush finale di stagione dove c’è tanta carne sul fuoco. Il campionato resta un obiettivo prioritario, soprattutto la possibilità di rientrare tra le prime quattro in classifica. I tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Al Palazzo dei Congressi disi sta svolgendo la conferenza bilateralela ricostruzione dell' Ucraina . Una rinascita che il governo punta a far passare anche dall'Italia, che vuole giocare un ruolo da protagonista in ...... PwCil Cda e Lazard lato trust. L'idea è quella di fare il punto sui soggetti interessati a ... Dopo l'incontro acon Figc e Covisoc, è tornata di attualità la soluzione 'in continuità', o ...... premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 dagli studi Cinecittà@Lumina di, con la ... infine etologa e attivistal'ambiente. Il David Speciale vuole così celebrare una protagonista ...

In 10.000 a Roma per "il 25 aprile più grande degli ultimi anni" RomaToday

Così come la partecipazione alle Coppe: la Roma è in corsa per la Champions, la Juventus non sa ancora il suo futuro Juventus e Roma, duello per Frattesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Trovo che le ragioni dell’addio del ‘neo ulivista’ Borghi siano poco comprensibili dette da lui. Le politiche che sarebbero all’origine del suo addio e proposte dalla nuov ...