Roma-Milan | le ultime su Dybala | recupero possibile | NEWS

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Secondo quanto riportato da calciomercato.it, ci sarebbero ancora speranze per vedere Paoloin campo per

L'argentino, dunque, valuterà giorno dopo giorno il suo recupero, ma la presenza per il fondamentale match di Serie A contro il, in programma sabato alle 18, è ancora possibile. Filtra un ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Dybala, infortunio alla caviglia: a rischio per... Donato Cavallo e Franco, spaziano rispettivamente tra le gare della Juve, dell'Inter e del. ... Tutto si risolverà al peggio nel derby Lazio "

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante argentino dopo l’infortunio dell’ultima gara di campionato Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. I problemi alla caviglia che hanno spaventato ...Sembrano tempi così lontani, quelli senza Maignan a difendere la porta rossonera. Ma ora che la qualificazione in Champions League è diventata una strettoia, tocca fare i conti anche con quel mese di ...